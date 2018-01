Lof om agent die gewonde vrouw ondersteunt in Rotterdam

Een Rotterdamse agent heeft zich vrijdagmiddag in oncomfortabele houding gewrongen om zo een gewonde vrouw te kunnen helpen. De vrouw was even daarvoor slachtoffer geworden van een aanrijding op de Zwart Janstraat. De agent krijgt op sociale media veel lof voor zijn optreden.Volgens een omstander die foto's van het voorval op Facebook deelde, heeft de agent ongeveer twintig minuten zo gezeten. Toen arriveerde er een ambulance op de plek van het ongeval.Dat uitgerekend deze agent te hulp schoot, komt voor zijn collega's kennelijk niet als een grote verrassing. "Geweldig!", schrijft agente Gerrianne Jacobs op Twitter. "Op collega Allard kun je altijd rekenen, een steun en toeverlaat."