Dronken vrouw beschadigt een Warhol op eerste date

Een kwart miljoen schade aan vijf kunstwerken, waaronder een werk van Andy Warhol. Daarvan beschuldigt een advocaat in de Verenigde Staten een 29-jarige vrouw die hij op hun eerste afspraak mee naar huis had genomen.De vrouw, Lindy Lou Layman, verscheen vandaag voor de rechter nadat ze zaterdagavond was gearresteerd in het huis van advocaat Anthony Buzbee, een bekende kunstverzamelaar uit Houston.De advocaat zei in de aanklacht dat Layman dronken was geworden tijdens hun date. Hij had haar daarna meegenomen naar huis. Omdat hij vond dat ze te ver heen was, zou Buzbee een taxi hebben gebeld.Volgens de advocaat weigerde ze te vertrekken en verstopte ze zich in zijn huis. Toen hij haar had gevonden, belde hij opnieuw een taxi. Daarop zou ze agressief zijn geworden. Ze begon te schreeuwen en zei dat ze niet wegging.De vrouw zou vervolgens enkele schilderijen van de muur hebben getrokken en er rode wijn over hebben gegoten. Een van de beschadigde werken is een Andy Warhol met een getaxeerde waarde van ruim vier ton.Layman zou ook twee beelden op de grond hebben gegooid die elk zo'n 15.000 euro waard zijn.De vrouw is door de rechter op borgtocht vrijgelaten.