07-01-2018 16:23:42

Onze media hebben een groene media training gehad. Zij berichten met veel bombarie over de hitte in Australië, om een tegenwicht te creëren voor de abnormale kou in Noord-Amerika. De hitte in Australie is daar iedere zomer, dat is helemaal niets bijzonders. De abnormale koude in Azië wordt doodgezwegen. Zo wordt het sprookje van de opwarming van de aarde levend gehouden.