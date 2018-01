Piloten verlaten cockpit tijdens vlucht vanwege ruzie

Jet Airways heeft een onderzoek ingesteld na een ruzie tussen een piloot en zijn vrouwelijke copiloot tijdens een vlucht op 1 januari van Mumbai naar Londen. Beiden verlieten op een gegeven moment de cockpit tijdens de vlucht.



Op dat moment zat er niemand achter de knoppen in de Boeing 777 met 324 passagiers en 14 crewleden aan boord. Uiteraard vloog het vliegtuig op automatische piloot, maar het gaat om een grove overtreding van de veiligheidsregels voor de luchtvaart. Er moet altijd tenminste ťťn piloot in de cockpit aanwezig zijn die het vliegtuig kan besturen.



De piloot zou de vrouwelijke copiloot tijdens een meningsverschil een klap hebben gegeven, waarop zij in tranen de cockpit verliet, en in het gangpad getroost werd door crewleden. De piloot maande via de intercom het vliegtuigpersoneel aan haar terug te sturen naar de cockpit. Toen dat niet lukte, verliet hij zelf de cockpit kortstondig om haar te overtuigen terug te keren. Even later verliet de copiloot de cockpit nogmaals, maar ging ze al snel uit eigen beweging terug, aldus de BBC.



Het incident zou redelijk snel na het opstijgen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk landde de vlucht zoín negen uur later veilig in Londen. De Indian Directorate of General Civil Aviation (DGCA) heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Ook luchtvaartmaatschappij Jet Airways is een intern onderzoek gestart en heeft de beide werknemers van het rooster gehaald.



,,Er was een misverstand binnen de cockpitcrew. Het kon snel en vriendschappelijk opgelost worden", aldus een woordvoerder van Jet Airways. ,,De veiligheid van onze reizigers en crew staat voorop. Onze maatschappij heeft een zero tolerance-beleid voor welke actie dan ook van zijn werknemers die de veiligheid in het gedrang brengen."

Reacties

07-01-2018 14:18:00 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.768

OTindex: 7.315

Ik zou gewoon terug slaan.

07-01-2018 15:34:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.105

OTindex: 3.044

En toen viel de gepantserde cockpitdeur in het slot, terwijl de sleutel nog binnen lag...

07-01-2018 15:35:53 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 62.184

OTindex: 28.056

gelukkig ruziede de automatische piloot niet mee

07-01-2018 15:37:49 allone

Stamgast



WMRindex: 31.362

OTindex: 62.115

@venzje : dan ben je mooi in de aap gelogeerd Quote:

Het kon snel en vriendschappelijk opgelost worden daarom staat het nu in alle kranten



@botte_bijl: ja, da's een voordeel dan ben je mooi in de aap gelogeerddaarom staat het nu in alle kranten@botte_bijl: ja, da's een voordeel

