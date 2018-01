Hondje hield tijdens kerstdagen de wacht bij overleden baasje

De Hongaarse dierenbescherming heeft een hond gered die al weken bij haar overleden baasje de wacht hield. Zsazsa, een negenjarige Havanezer, was hevig uitgedroogd toen ze in een appartement in Budapest werd aangetroffen.Het lijkt er op dat de dier tijdens de koude kerstdagen bij haar overleden bazin de wacht hield. Volgens Gábor Pataki van Állatmento Liga is het hondje nu weer aan de beterende hand.Zsazsa had wel wat droog voer om te eten, maar zou volgens dierenartsen waarschijnlijk snel zijn overleden als ze nu niet gevonden was. De Hongaarse politie opende het appartement van de vrouw omdat buren aan de bel hadden getrokken. Zij hadden hun oudere buurvrouw al een tijd niet gezien.De vrouw is volgens een rapport van de politie enkele weken geleden al overleden, de politie gaat ervan uit dat het een natuurlijke dood betreft.,,Het hondje lag naast het dode lichaam en was zo zwak dat ze niet kon opstaan. We moesten haar wegslepen", zei Pataki. Volgens hem zouden veel andere honden in een dergelijke situatie al snel eerder overleden zijn. ,,Maar gisteren stond ze alweer en ze heeft zelfs even gekwispeld."