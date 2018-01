Grootste priemgetal ooit ontdekt

Het record voor grootste priemgetal ooit is gesneuveld. Het getal bestaat uit 23.249.425 cijfers, bijna een miljoen cijfers meer dan de vorige recordhouder. Wie het priemgetal zou printen, kan 9.000 boekpagina's vullen.



,,En als je elke seconde vijf cijfers binnen 2,5 centimeter invult, heb je 54 dagen later het getal van 118 kilometer lang'', aldus Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), een collectieve zoektocht naar zulke extreme getallen. Een dergelijk getal heet een mersennepriemgetal, naar de Franse wiskundige en monnik Marin Mersenne die meer dan 350 jaar geleden dit wiskundige fenomeen bestudeerde.



Vrijwilliger Jonathan Pace is de gelukkige ontdekker. Een van de computers van de 51-jarige elektrotechnicus had zes dagen non-stop rekenen nodig om het getal te vinden. Pace was al veertien jaar op zoek naar een mersennepriemgetal en had er niet eens een supercomputer voor nodig. De computer waarop het uiteindelijk lukte had een makkelijk verkrijgbare Intel i5-6600 processor van twee generaties geleden. Na zijn vondst werd het getal met vier verschillende programma's op vier verschillende computers nagerekend. Pace krijgt mogelijk een beloning van 3.000 dollar (omgerekend ongeveer 2.500 euro) en waarschijnlijk een vermelding in het Guinness Book of World Records.



Voor de ge´nteresseerden die het getal willen zien: hier is het te downloaden in een bestand van ongeveer 10 mb via de site van GIMPS.

