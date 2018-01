Backpackers verlamd na snuiven vreemd poeder

Negen backpackers snoven in het Australische Perth een wit poeder waarvan ze dachten dat het cocaïne was. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht met verlammingsverschijnselen. Drie van hen verkeren nog in kritieke toestand.



Het gaat om een Italiaanse, een Marokkaanse, vijf Franse en twee Duitse reizigers tussen 21 en 25 jaar oud. Ze bleken geen coke maar scopolamine, ook bekend als hyoscine, te hebben gesnoven. De jongeren die in hetzelfde appartement verbleven, openden een pakketje dat voor iemand anders was bedoeld. Ze waren ervan overtuigd dat het cocaïne was en verdeelden de hoeveelheid in negen porties. Al snel raakten ze verlamd. “We waren machteloos, we konden niets doen,” aldus Simone tegen de West-Australian.



Een andere huisgenoot belde uiteindelijk de hulpdiensten. “Ik ben er zeker van dat meerdere van hen gestorven zouden zijn zonder medische interventie,” vertelt de dienstdoende arts aan de krant. “Ze hallucineerden, hun hart klopte erg snel, verschillenden van hen moesten voor hun eigen bescherming in een medische coma gebracht worden.”



Scopolamine is een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken bij reisziekte. In Zuid-Amerika is het ook een populaire verkrachtingsdrug.

Reacties

05-01-2018 18:11:09 Mamsie

waarvan ze dachten dat het cocaïne was.



Denken moet je aan de paarden overlaten, die hebben een veel groter hoofd dan wij.



En om dan zomaar alles wat wit en poederachtig is in je neus te stoppen is ook al niet heel slim. Denken moet je aan de paarden overlaten, die hebben een veel groter hoofd dan wij.En om dan zomaar alles wat wit en poederachtig is in je neus te stoppen is ook al niet heel slim.

05-01-2018 18:15:31 GroteMop1983

@Mamsie :

En om dan zomaar alles wat wit en poederachtig is in je neus te stoppen is ook al niet heel slim.

Precies, want voor hetzelfde geld snuif je dan negen porties poedersuiker naar binnen. Dat kan ook levensgevaarlijk zijn! Precies, want voor hetzelfde geld snuif je dan negen porties poedersuiker naar binnen.Dat kan ook levensgevaarlijk zijn!

05-01-2018 18:26:14 EdgarPoe

kan je zijn.

IQ waarschijnlijk onmeetbaar.

En dan spreken we nog niet over de ellende die ze aan hun bekenden/familie hebben veroorzaakt.



Laatste edit 05-01-2018 18:27 Hoekan je zijn.IQ waarschijnlijk onmeetbaar.En dan spreken we nog niet over de ellende die ze aan hun bekenden/familie hebben veroorzaakt.

