Man neemt taxi van Kopenhagen naar Oslo en weigert te betalen

Voor een dronken man uit Noorwegen begon het nieuwe jaar wel heel prijzig. In de laatste uren van 2017 nam hij een taxi van Kopenhagen naar Oslo. Net na de jaarwisseling arriveerde hij, 600 kilometer verderop. Maar toen weigerde hij de ritprijs te betalen.De man van rond de veertig stapte uit en rende weg, meldt de Noorse nieuwsomroep NRK. De boze taxichauffeur liet het er niet bij zitten. Hij deed nog in de Nieuwjaarsnacht zijn beklag bij de lokale politie. Daar werd vervolgens direct een zoekactie gestart. "De chauffeur zag dat de man zijn appartement in verdween", vertelde agent Vidar Pedersen aan NRK. "Daar vonden we de man ook: hij lag te slapen."De man werd wakker gemaakt door de politie en gesommeerd het bedrag alsnog te betalen. Het tripje kostte hem zo'n 1850 euro.Voor de chauffeur eindigde het verhaal uiteindelijk toch nog in mineur. Toen hij later in de Nieuwjaarsnacht terug wilde rijden, bleek de accu van de taxi leeg. De auto moest met hulp van de politie worden weggesleept.