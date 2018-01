Nepstudent ontfutselt vrouwen seksbekentenissen en intieme beelden

Dat meldt de Belgische zender VTM Nieuws, die met een van de slachtoffers sprak. De slachtoffers kregen allemaal een mailtje van een studente, die naar eigen zeggen in het kader van een studie seksuologie van alles wilden weten over borsten en masturbatie. De mail zag er bedrieglijk echt uit en was ook voorzien van het logo van de KU Leuven.



Later bleek de 'studente' de 23-jarige Willem V. uit Houthalen-Helchteren te zijn, een man die helemaal niet betrokken is bij de universiteit. Volgens het Openbaar Ministerie stuurde V. tussen eind 2012 en mei 2015 in Leuven en Limburg (België) diverse enquêtes naar meisjes en vrouwen tussen 15 en 25 jaar oud. Hij gebruikte de fictieve namen Laura Bleyen en Ine Bleyen om het vertrouwen van de vrouwen te winnen. Ook deed hij net alsof een professor van de universiteit daadwerkelijk zijn promotor was.



Een van de slachtoffers vertelt onder de schuilnaam Lore aan VTM dat het niet bij één enquete bleef, ze kreeg van de man tevens vragen in het kader van een 'studie over tieners en masturbatie'. De vrouw rook onraad toen aan haar werd gevraagd of ze een masturbatiefilmpje door wilde sturen. Ze stapte naar de politie.



Achteraf bleek dat de man ook nog eens een bekende te zijn van Lore. ,,Toen schrok ik enorm omdat de dader van wie ik dacht dat het een onbekende was, heel dicht in mijn vriendenkring te staan. En dan voel je je wel een beetje voor de gek gehouden.''



De man zal zich in september bij de rechtbank moeten melden.

En dan voel je je wel een beetje voor de gek gehouden.

Voelt zij zich alleen een beetje voor de gek gehouden? Ik zou furieus zijn om eerlijk te zijn. Het klinkt alsof ze alleen maar "foei" tegen hem wil zeggen. Voelt zij zich alleen een beetje voor de gek gehouden? Ik zou furieus zijn om eerlijk te zijn.Het klinkt alsof ze alleen maar "foei" tegen hem wil zeggen.

