Man dringt kraamkamer binnen en randt barende vrouw aan

In Rome is een vrouw in het ziekenhuis in haar kraambed aangerand. Een Somalische immigrant zette zich na binnenkomst aan het voeteneind van het bed en begon met de vrouw te praten. ,,Gaat het? Maak je geen zorgen'', zei de man die alles in het werk stelde om er professioneel uit te zien.



Toen hij direct daarna zijn handen onder de lakens stak, werd zijn werkelijke bedoeling pijnlijk duidelijk. Hij betastte de vrouw en bevredigde onderwijl zichzelf, verklaarde de vrouw. Ze wist door te schreeuwen de aandacht van het verplegend personeel te trekken.



De aanrander sloeg vervolgens op de vlucht, maar toegesneld ziekenhuispersoneel wist de man vast te houden tot de politie arriveerde. Ali Abdella, zoals de 38-jarige SomaliŽr heet, is geen onbekende van justitie. Hij verblijft al enkele jaren in ItaliŽ



Op de vraag van de rechter waarom hij zich op 31 december in het ziekenhuis ophield, antwoorde Abdella: ,,Dat weet alleen God''. Hij had kans gezien verpleegkleding te stelen uit de wasserij van het ziekenhuis en zo ongemerkt de kraamkamer binnen te komen.



Italiaanse media grijpen het voorval aan om de gebrekkige beveiliging van ziekenhuizen te benadrukken en de verontrustende geestelijke toestand van sommige vluchtelingen. De advocaat van Abdella stuurt aan op een psychiatrisch onderzoek van zijn cliŽnt.

Reacties

05-01-2018 15:30:47 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.417

OTindex: 598

Tuurlijk, eerst psychiatrisch onderzoeken, dan een poos de bajes in en daarna als de wiedeweerga terugsturen naar zijn eigen land! Wegwezen!!!

05-01-2018 16:37:13 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.757

OTindex: 7.315

@SamuiAxe : Inderdaad. Ik had gelijk dezelfde gedachte!



Het zal je maar gebeuren. Je bent je kinderen aan het baren en dan wordt je gelijk daarna door zo'n engerd aangerand. Inderdaad. Ik had gelijk dezelfde gedachte!Het zal je maar gebeuren. Je bent je kinderen aan het baren en dan wordt je gelijk daarna door zo'n engerd aangerand.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: