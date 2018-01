05-01-2018 13:29:31

@allone



"En waarom hebben ze andere vrienden en andere ervaringen? Omdat ze op een ander tijdstip geboren zijn " Quote:

"Twee kinderen van dezelfde moeder kunnen een totaal andere relatie tot hun moeder hebben, de ene zegt dat hij de liefste moeder van de wereld heeft, en de ander kan absoluut niet met haar ma opschieten.. Toch is de moeder dezelfde vrouw, het ligt aan het karakter = horoscoop van de kinderen."

Mijn zoons zijn 3 jaar na elkaar geboren, logisch gevolg daarvan was dat ze ieder hun eigen vriendenkring hadden, gebaseerd op eigen leeftijd.. Dat heeft m.i. niets van doen met de stand van de zon en andere sterren op het tijdstip van geboorte..Het kan ook gewoon zo zijn dat moeder meer houdt van kind A dan van kind B. Niet omdat A zoveel beter is dan B, maar omdat hij de zwakste is, of de sterkste, of de domste, of de slimste.. Wederom heeft astrologie hier niets mee van doen. Er zijn diverse volkomen acceptabele verklaringen aan te voeren waarom iets zo is en niet zo, en astrologie is er daar een van, maar een voor mij compleet onaanvaardbare verklaring..Maar verder vind ik het ook wel goed zo hoor, we hebben het hier in het verleden ook al vaak over gehad..