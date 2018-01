In New York kan je poedelnaakt fitnessen

Een fitness in New York trekt op een opvallende manier ten strijde tegen de extra feestkilo’s. Hanson Fitness, waar ook bekende sterren als Rihanna, Tom Cruise en Julia Roberts over de vloer komen, gaat naakte groepslessen organiseren.



Tijdens de trainingen moeten sportfanaten allerlei oefeningen als deadlifts en bench presses uitvoeren, in hun adamskostuum uiteraard. Volgens eigenaar Harry Hanson biedt sporten in je nakie een resem voordelen. “Je lichaam koelt sneller af en maakt meer endorfines aan”, legt hij uit. “Bovendien voel je je veel vrijer en geeft het je meer zelfvertrouwen.”



Zie je het toch niet zitten om in je blootje enkele jumping jacks uit te voeren? Dan kan je tijdens de groepslessen ook huidkleurig ondergoed aantrekken.

