Zaalvoetballer scoort met voetbal en zijn schoen

Een filmpje van een zaalvoetbalwedstrijd in Utrecht gaat viral op social media. In het filmpje wil een voetballer een doelpunt scoren, als opeens zijn schoen uitvliegt!En dan blijkt dat je met één schop, maar liefst twee keer kunt scoren. In het doel én in de basket. Filmpje