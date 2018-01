Ark van Noach losgeslagen

De 'VerhalenArk' die sinds november aangemeerd ligt op Urk, is woensdag losgeslagen van de kade. Door de harde wind zijn de trossen gebroken. De 'VerhalenArk' heeft meerdere jachten en bootjes geramd. De schade is enorm.De VerhalenArk is het eerste drijvende Bijbelmuseum ter wereld. De Ark is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog.