Inbreker door slaap overmand

Een 38-jarige inbreker in het Duitse LŁneburg was kennelijk zo uitgeput geraakt van zijn activiteiten, dat hij zijn ogen op de plaats delict niet meer open kon houden en in slaap kachelde. De bewoners van het huis waar hij had ingebroken vonden de snurkende man in diepe rust liggend op de vloer, aldus Duitse media dinsdag.



De politie werd gealarmeerd en nam de man mee naar het bureau. Toen hij werd gefouilleerd vonden de politiemensen diverse gestolen goederen.

Reacties

04-01-2018 12:14:34 venzje

Wat hoor je dat toch vaak! Volgens mij is het een heel vermoeiend vak.

04-01-2018 12:39:53 allone

@venzje : het schijnt dat @stora en @botte_bijl minder moeite hebben met nachtdiensten.. misschien kunnen ze een cursus geven?

04-01-2018 14:43:54 Emmo

@venzje : Ik denk dat het in die onregelmatige uren zit.

04-01-2018 18:02:19 submarine

Wnplts: Oceania

Ik vraag me af welke activiteiten deze prutser zo hadden uitgeput. Kennelijk had hij geen last van stress, anders zou hij niet in slaap zijn gesukkeld op de plaats delict.

04-01-2018 18:04:20 Sjaak

@submarine : Ik denk dat hij nog niet gewend was aan de nightshift.

04-01-2018 18:10:24 stora

Al is het alleen maar om mijn buren te laten denken dat ik geen werk heb

