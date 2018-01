Man met zijn edele delen vast in metropoortje

Wanneer een man over een betaalpoortje van de metro in Londen wil springen, komt hij vast te zitten met zijn edele delen.Het geschreeuw van de man kan worden gehoord terwijl mensen die in de rij staan getuige zijn van het incident.Metropersoneel en mensen van de politie werkten samen om de jongeman te bevrijden van zijn gevangenschap in het metrostation Covent Garden.