Daklozen krijgen tentjes van karton

Brusselse daklozen kunnen de komende dagen rekenen op speciale kartonnen schuilplaatsen. Ontworpen volgens de origami-principes zijn ze opvouwbaar als een accordeon en draagbaar als een rugzak. De schuilplaatsen hebben bovendien het voordeel dat ze - in tegenstelling tot tenten - getolereerd worden door de politie.Xavier Van der Stappen, voorzitter van Cultures et Communications, ontvouwde gisteren het initiatief op een persconferentie in het Brusselse Noordstation. ,,In Brussel leven 2.600 mensen op straat, dat is nog zonder de vluchtelingen meegerekend. In de 21ste eeuw en in een van de welvarendste landen van de wereld is dit moeilijk te aanvaarden'', benadrukte hij.De schuilplaatsen zijn licht, opvouwbaar en bieden een goede bescherming tegen de kou, verzekert Van der Stappen. Ze worden gemaakt in de gevangenis van het Belgische Lantin en zijn gemaakt van gerecycled karton.Na een test van een prototype door daklozen, werden met eigen middelen een twintigtal van deze orig-amis gemaakt. Dankzij de testfase wordt nog geschaafd aan het onderkomen: zo wordt de grootte verminderd en is gezorgd voor een tweede ingang.Binnenkort start een tweede productie. Als ze worden goed gekeurd door de daklozen, hoopt Van der Stappen volgend jaar honderden van deze orig-amis te produceren.