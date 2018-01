Limburg tijdens jaarwisseling groter geworden

Limburg is in de nacht van oud op nieuw zo'n tien hectare groter geworden, dat zijn ongeveer twintig voetbalvelden.Met het begin van 2018 werd ook de grenswijziging officieel van kracht, die de afgelopen jaren werd voorbereid en waarvoor in november 2016 de handtekeningen werden gezet.De gemeente Eijsden-Margraten heeft er een schiereiland van ruim dertien hectare in de Maas bijgekregen, dat tot nu toe bij BelgiŽ hoorde. Maar de landtong, ooit ontstaan bij het rechttrekken van de Maas, was niet vanuit BelgiŽ bereikbaar.In ruil voor die dertien hectare grond kreeg de Waalse gemeente Visť aan de overkant van de Maas, bij de sluizen van Ternaaien, twee stukjes grond die nu nog tot Nederland behoren. Het gaat om net iets meer dan drie hectare.Het is pas de tweede officiŽle grenscorrectie tussen Nederland en BelgiŽ in 175 jaar. In 1999 is in Zeeuws-Vlaanderen een grenscorrectie doorgevoerd omdat een paar stukjes land door de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen aan de Ďverkeerdeí kant van het water lagen.