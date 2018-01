Iconische groene codes van The Matrix zijn eigenlijk sushirecepten

Iedereen die de sci-fi klassieker 'The Matrix' gezien heeft kent ze: de groene kettingen van symbolen en tekens, die de code van The Matrix vormen, en die op elke poster van de film prijken. De die-hard fans van de populaire franchise kunnen alvast een einde maken aan hun speurwerk en wilde theorieŽn over de mysterieuze code: een productiemedewerker heeft in een interview met technologiewebsite CNet immers verklaard dat de Japanse tekens niets meer zijn dan recepten uit de kookboeken van zijn Japanse vrouw.In plaats van een wachtwoord naar een ander universum - de Matrix, bijvoorbeeld - heeft de code dus een meer banale betekenis. Het blijkt een grote verzameling Japanse karakters te zijn, gekend als hiragana, katakana en kanji. Een productiemedewerker van de films, Simon Whiteley, heeft in een interview onthuld dat hij de tekens letterlijk overgenomen heeft uit de kookboeken van zijn Japanse vrouw. "Ik hou ervan om aan iedereen te vertellen dat de code van The Matrix gemaakt is uit Japanse sushirecepten", aldus de man.