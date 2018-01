Kapper gearresteerd nadat hij klant opzettelijk half kaal schoor

Een bizar verhaal uit de Amerikaanse deelstaat Wisconsin: daar is een ontevreden klant na een kappersbezoek naar de politie gestapt. Volgens de jongeman had de 46-jarige kapper Shabani Khaled met opzet een kale streep door het midden van diens kapsel geschoren. Bovendien werd de kapper ervan beschuldigd het oor van de klant tot bloedens toe te hebben toegetakeld. Khaled werd in de boeien geslagen en verklaarde dat het allemaal een ongeluk was. Dat schrijft het Indiase televisienetwerk New Delhi Television Limited vandaag op zijn website.Het zal je maar overkomen: je wilt een fris kapsel voor de eindejaarsfeesten en verlaat de kapperszaak met een kale streep door je haar en een bebloed oor. Het overkwam een onfortuinlijke 22-jarige man in Wisconsin. In plaats van de tondeuse op de tweede stand te gebruiken, scheerde de kapper het hoofd van de man half kaal door het apparaat op de hoogste stand te zetten. Per ongeluk volgens de kapper, met opzet volgens de klant, die prompt naar de politie stapte. De arm der wet volgde de klant in zijn verhaal en arresteerde de onhandige kapper op basis van ordeverstoring. Khaled weerlegt alle aantijgingen met klem en beweert dat het allemaal om een ongeluk gaat. De klant heeft uiteindelijk zijn hele hoofd kaal geschoren om nog ordentelijk voor de dag te komen op de eindejaarsfeesten.