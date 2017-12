Uitzonderlijk zachte Oudejaarsdag en flink veel wind

In het Limburgse Ell was het vanochtend 13,4 graden en daarmee is sprake van een record. Sinds het begin van de metingen was het op Oudejaarsdag niet zo warm in Nederland.



Het vorige record werd gevestigd in 2006, toen het 13,3 graden was in Woensdrecht.



De gemiddelde temperatuur is vandaag 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vooral in Noord-Holland en op de Waddeneilanden kan het tot het begin van de middag flink waaien. Het KNMI waarschuwt voor windstoten van 75 tot en met 90 kilometer per uur.



Vanuit het noordwesten trekken er vanmiddag buien over het land, richting zuidoosten. Daar regent het dan in de avond. Maar ook het westen krijgt dan te maken met meer regen.



Reacties

31-12-2017 10:45:46 stora

Stamgast



WMRindex: 8.198

OTindex: 1.024

Lekker voor de mensen die bergen vuurwerk hebben gekocht.

Het lontje is al nat voor het vlam vat.

31-12-2017 10:51:10 allone

Stamgast



WMRindex: 31.174

OTindex: 61.934





: des te beter maar ik ben bang dat je voorspelling niet uitkomt, en dat al die lontjes zonder probleem aangestoken worden.

Hoewel dit: zuidoosten. Daar regent het dan in de avond wel positief klinkt



31-12-2017 10:52:50 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.283

OTindex: 28.293

De vuurpijlen waaien je straat uit voor ze ontploffen, zonde van het geld.

31-12-2017 10:54:52 allone

Stamgast



WMRindex: 31.174

OTindex: 61.934



als ze maar dan een 'gevaarlijke' kant op waaien @Sjaak : ..als ze maar dan een 'gevaarlijke' kant op waaien

31-12-2017 12:50:27 allone

Stamgast



WMRindex: 31.174

OTindex: 61.934

@allone :

: ..

als ze maar dan een 'gevaarlijke' kant op waaien Quote @Sjaak : ..als ze maar dan een 'gevaarlijke' kant op waaien Geen , bedoelde ik

31-12-2017 13:09:18 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 564

OTindex: 48

Wnplts: Regio Leid



En hééél misschien het laatste ongecontroleerde kolere oud/nieuw vuurwerk. Veel wind en veel regenEn hééél misschien het laatste ongecontroleerde kolere oud/nieuw vuurwerk.

31-12-2017 16:07:46 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.055

OTindex: 27.967



hopelijk kunnen jullie dat ontwijken als het bij jullie zo hard waait, dan zijn er vast meer ongelukken met vuurwerk dat kanten op gaat die niet zijn gepland....hopelijk kunnen jullie dat ontwijken

