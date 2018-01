Vrouw naakt gefotografeerd op operatietafel in ziekenhuis

Een operatie aan een hernia, in het ziekenhuis waar ze zelf ook werkte, eindigde voor een een 45-jarige Amerikaanse vrouw in een drama. Terwijl ze onder narcose lag, waren er naaktfoto's van haar genomen en die circuleerden door het ziekenhuis.



Als klap op de vuurpijl werd Sheila Harosky na alle commotie die ontstond ook nog eens ontslagen. Ze heeft nu het ziekenhuis voor de rechter gedaagd.

'Ik kon niet geloven wat ik zag'



Harosky zegt dat ze door collega's werd lastiggevallen met de foto's. "Een collega liet me lachend de foto's zien. Ik keek en kon niet geloven wat ik zag. Zij dacht dat het grappig was", vertelt ze tegen de lokale krant Tribune Review.



Het ziekenhuis zegt in een verklaring dat de foto's te maken hebben met een grap die Harosky zelf startte. Ze had vlak voor de operatie een enorm neplitteken geplakt op haar buik om zo het operatieteam te laten schrikken. Volgens het ziekenhuis waren de foto's niet meer dan een reactie daarop.



Desondanks is de verpleegster die de foto's nam, ontslagen en de chirurg op non-actief gesteld.

Reacties

02-01-2018 15:38:47 stora

Stamgast



WMRindex: 8.227

OTindex: 1.031

Lekker voor die non dan.

Die heeft er niets mee te maken en nu is die chirurg actief op haar.



02-01-2018 15:42:03 allone

Stamgast



WMRindex: 31.233

OTindex: 61.981

En waarom is de verpleegster ontslagen?

02-01-2018 15:50:31 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.378

OTindex: 598





.



Laatste edit 02-01-2018 15:54 @allone : De verpleegster is ontslagen omdat zij de gewraakte foto's heeft genomen. Het slachtoffer is ontslagen omdat zij de grap initieerde door een nep-litteken op haar buik te plakken. De chirurg is ontslagen omdat hij het niet heeft tegengehouden.. Zo, nu klopt het zo ongeveer denk ik

02-01-2018 15:56:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.818

OTindex: 8.946

S Wij krijgen die foto´s weer niet te zien.

Maar heel erg is dat niet, want uit een foto van het gezicht van die mevrouw blijkt dat ze vrij dik is, er niet knap uitziet en dat ze ook de jongste niet meer is.

02-01-2018 16:24:27 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.149

OTindex: 1.724

Het was ook een lidteken wat ze had opgeplakt... Dat vondt men iets te schunnig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: