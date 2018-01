Drol in zwembad maar water voldoet aan normen

Het opscheppen van ontlasting uit het zwembad van Ieper zonder het bad zelf te ontruimen om de restanten die op de bodem blijven liggen te verwijderen

02-01-2018 11:08:13

Laten we ook gelijk het zwembad meteen ontruimen als iemand erin plast. Dat de gedachte niet zo fris is, oké. Maar als je een beetje nadenkt snap je toch ook wel dat 1 drol in een (groot) zwembad geen invloed heeft op de hygiëne.