Canada kouder dan de noordpool

Het noorden van de VS en Canada maken zich op voor een ijskoude jaarwisseling. In Canada daalden de temperaturen op sommige plaatsen tot onder de min 40 graden, kouder dan op de Noordpool.



Twee plaatsen in de staat New Jersey schrappen hun traditionele nieuwjaarsduik omdat het niet verantwoord is om in het koude water te springen zonder enige vorm van bescherming.



In het stadje Erie in Pennsylvania viel meer dan anderhalve meter sneeuw, een record. De Nationale Garde helpt om wegen begaanbaar te maken. In delen van de staat New York viel zoveel sneeuw dat mensen uit hun huizen moesten worden gered. De deuren en ramen konden niet meer open.



Mensen krijgen het advies om zich extra warm aan te kleden en vooral veel lagen kleding over elkaar aan te trekken. Meer dan 30 minuten onbedekt in de kou kan tot bevriezingsverschijnselen leiden. In Chicago werd een man levenloos in zijn auto aangetroffen.

Reacties

01-01-2018 13:26:14 Kooldioxide

De effecten van de klimaatverandering worden steeds moeilijker te negeren. Op de ene plek wordt het verschrikkelijk heet en droog, met bosbranden tot gevolg. Op de andere plek wordt het veel kouder dan het ooit geweest is. Op een derde plek verschrikkelijke orkanen, meer hoge-categorie orkanen dan we ooit gezien hebben. Overstromingen...



Het klimaat is echt volledig van slag. En dan heb je van die idioten zoals Trump die het niet willen zien en de extreme kou op de een of andere manier zelfs aanhalen als voorbeeld dat er geen klimaatverandering zou zijn.



Gelukkig is er al heel wat samenwerking tussen landen om samen minder vervuiling de lucht in te blazen, maar het moet nog beter en nog sneller willen we een enorm dodental als gevolg van extreem weer voorkomen.



Wat ik ook helemaal niet snap is dat veel ontkenners van klimaatverandering, inclusief Trump, niet alleen voor hun eigenbelang oogkleppen ophouden - dat is tot daar aan toe - maar daar bovenop ook nog eens actief vechten voor MEER luchtvervuiling.



01-01-2018 13:32:00 stora

Ik heb een keer -25 meegemaakt in Finland.

Dat was koud.

En dat was maar heel even want een dag later ging ik alweer naar huis.



