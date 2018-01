Satelliet verdwenen door domme fout

De lancering van een Russische satelliet is vorige maand door een kinderlijke fout volledig mislukt. De raket, die 2,6 miljard Russische roebel (zo'n 48 miljoen euro) kostte, blijkt verkeerd te zijn geprogrammeerd.Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos meldde vorige maand dat het contact met de satelliet kort na de lancering werd verbroken. De Meteor-M werd afgeschoten vanaf Vostochny, in het oosten van Rusland. Achteraf blijkt de satelliet te zijn geprogrammeerd om - zoals gepland - gelanceerd te worden vanaf Baikonur, een raketlanceerbasis die 4500 kilometer verderop ligt in het hart van Kazachstan.,,De raket was echt geprogrammeerd alsof hij zou vertrekken vanaf Baikonur'', gromde de Russische vice-premier Dmitry Rogozin tegen over de Russische staatstelevisie. ,,Ze hebben de verkeerde coŲrdinaten gebruikt.''De gelanceerde raket had aan boord 18 satellieten van onderzoeksinstellingen en commerciŽle bedrijven uit Rusland, Noorwegen, Zweden, de VS, Japan, Canada en Duitsland.