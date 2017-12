Mysterie 100 identieke borden opgelost

Het is al een poosje een gek gezicht. Op de Amsterdamse Oosterdokskade staan tientallen identieke borden pal naast elkaar opgesteld. Maar waarom?Bij ieder fietsnietje langs het water - en dat zijn er nogal wat - is te lezen dat er binnenkort werkzaamheden op de kade zijn. Volgens Het Parool zijn het er meer dan honderd. De krant besloot uit te zoeken waarom de mededeling zo massaal gedaan wordt.Stadsdeel Centrum laat weten dat het nodig is om juridische redenen. Dat bij ieder nietje een bord te zien is, geeft de gemeente het recht om fietsen die er 8 januari nog staan (als de werkzaamheden beginnen) weg te halen. Anders kunnen Amsterdammers die hun fiets kwijt zijn zeggen dat ze niet van de plannen afwisten.De werkzaamheden op de Oosterdokskade zijn 11 januari al afgerond.