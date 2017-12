Gezin leeft op het kleinste bewoonde eilandje

Er past een huis op het eiland, een boom en een plaatsje voor een paar stoelen. Het staat niet voor niets bekend als Just Enough Room Island. Het is nu het kleinste bewoonde eiland ter wereld. dat was Bishop Rock, maar sinds de torenwachter daar weg is is dit het kleinste. Het ligt Ė te midden van 1841 eilanden, voor de kust van de staat New York. Het gezin dat er woont, woont bijzonder rustig, behalve dat er veel toeristen langs varen, vanwege de status van het eilandje. Want zoals de Washington Post schrijft: One misstep and youíre swimming.