Dekens breien voor olifanten

Hoe houd je een olifant warm? Brei een gigantische dekenToen een onverwacht koudefront uit China de laatste week neerdaalde in delen van Zuidoost-AziŽ, trokken de mensen in Thailand, Myanmar, Laos en Cambodja warme jassen aan om het ongewone weer in de regio te weerstaan.Maar hoe moet het de olifanten?Het ongebruikelijke weer trof het Winga Baw-kamp voor weesolifanten in Myanmar, en de medewerkers zetten zich in om de zeven dieren te beschermen. Eerst maakten ze gebruik van stro om ze warm te houden, volgens Sangdeaun Lek Chailert, oprichter van de Save Elephant Foundation, een non-profitorganisatie in Thailand die is gewijd aan Aziatische olifanten."We hebben in 40 jaar geen kou gehad," zei ze op zondag tijdens het reizen door Noord-Thailand.In sommige delen van het land daalde de temperatuur tot 8 graden Celsius (46 graden Fahrenheit). Maar het kamp in de Bago-regio van Myanmar had nog een geheim wapen: reusachtige, gebreide en gehaakte dekens.Ze werden geschonken door Blankets voor Baby Rhinos, een natuurbeschermingsgroep, opgericht in november 2016 op Facebook door Sue Brown, die al 25 jaar betrokken is bij het behoud van neushoorns, en Elisa Best, een dierenarts. De groep van 1.500 breisters en haaksters is verspreid over de hele wereld, zo vertelde Jo Caris, een coŲrdinator voor dekens voor baby-neushoorns in Frankrijk, via e-mail op zondag. "Onze grootste gemeenschap van breisters en haaksters bevindt zich in Zuid-Afrika," zei ze. "Daarna komen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, AustraliŽ, Canada, Nieuw-Zeeland en Europa."Ze zei dat 95 procent vrouw is, "maar we hebben wel een paar mannen en ja, ze haken zelfs."Volgens de groep maken hun leden dekens voor meer dan alleen neushoorns:"We maken gehaakte en gebreide dekens voor een verscheidenheid aan verweesde baby dieren in het wild, inclusief maar niet beperkt tot neushoorns, olifanten, chimpansees, bavianen, vervet apen. We maken ook gehaakt en gebreid speelgoed dat fungeert als een draagmoeder voor onze primaatbaby's. "Toen de temperaturen daalden, begonnen mevrouw Chailert en de Blankets voor baby-neushoorns op Facebook en begon de operatie voor de dekens voor babyolifanten.Mevrouw Chailert zegt dat ze 28 kampen heeft in Myanmar, Thailand en Cambodja voor olifanten die werden misbruikt in de toerisme- en entertainmentindustrie. Al tien jaar lang, zo zei ze, heeft ze campagne gevoerd om toeristen te overtuigen om meer humane methoden te gebruiken om met de dieren om te gaan. "Niet meer paardrijden, niet meer presteren," zei ze.Maar het was een zware strijd. Tegen de tijd dat de olifanten in de kampen aankomen, zei ze, zijn velen gehandicapt, blind of anderszins ziek. In totaal zijn er 77 olifanten die onder haar hoede staan.Mevrouw Caris zei dat de dekens voor het Winga Baw-kamp rond het einde van oktober, begin november naar Thailand werden gestuurd. Mevrouw Chailert zei dat ze daar naartoe was gereisd en ze had laten leveren aan het olifantenkamp in Myanmar.Ry Emmerson, projectdirecteur van Stichting Save Elephant, zei dat het de eerste keer was dat de olifanten door de kou in dekens waren gewikkeld. "Velen zijn wees als gevolg van de illegale handel in wilde dieren, met name de huidige trend voor olifantenhuid," schreef hij in een e-mail.Volgens het American Museum of Natural History is de Aziatische olifant een "zeer bedreigde iersoort." Hij kwam ooit voor "van de rivieren Tigris en de Eufraat in West-AziŽ, tot zover oostwaarts als de Yangtze-rivier in China." Maar nu niet meer.Wildlife Asia Elephants, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van de dieren, zegt dat het verlies van leefgebieden en het illegaal doden van ivoor tot de grootste bedreigingen voor de olifanten behoren. "Aziatische olifanten komen nu voor op slechts ongeveer 10 procent van hun historisch bereik, en veel van de overgebleven populaties zijn zowel klein als geÔsoleerd", zegt de groep op haar website.