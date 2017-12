Inbrekers plunderen Nederlandse kerk op kerstavond

Inbrekers hebben in de nacht tussen kerstavond en kerstdag een ravage aangericht in de H. Servatiuskerk in het Nederlandse Rutten. Volgens priester Vi

Reacties

28-12-2017 15:35:09 GroteMop1983

priester Victor Maagd

Ik zal maar niets zeggen. Ik zal maar niets zeggen.

28-12-2017 16:01:39 allone

Na de kerstnacht zullen die collectezakken idd lekker vol geweest zijn; kerstnacht is de enige mis in t jaar waar kerken nog vol zitten.

28-12-2017 16:04:20 Mamsie

Ik hoef toch hopelijk niet te geloven dat de collecte-opbrengst daar nog gewoon in die zakjes hing??

Dat lijkt me heel vreemd.

28-12-2017 16:06:26 allone

@Mamsie : je zou verwachten dat ze een soort kluis hebben, maar erg waterdicht schijnt die niet geweest te zijn.

28-12-2017 16:16:15 stora

Of ze zijn zo goedgelovig dat ze denken, in een kerk steelt niemand.

28-12-2017 16:51:19 HHWB

T S Rot streek. Ga werken.

