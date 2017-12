Rokende vrouw door sneeuwstorm van balkon geblazen

Een 70-jarige vrouw is op het Russische eiland Sachalin van haar balkon geblazen toen ze even een sigaret stond te roken. De rookster viel vier etages naar beneden en belandde tot haar geluk in een enorme berg sneeuw. Zo overleefde ze de val.



Er lag rond de flat zo veel sneeuw dat een ambulance de vrouw niet kon bereiken. Ze werd in de bak van een shovel gelegd en zo naar een ziekenhuis gebracht.



Het eiland Sachalin, dat voor de Russische oostkust in de Zee van Ochotsk ligt, wordt al een paar dagen geteisterd door zeer zware sneeuwstormen. Ongeveer zestig auto's en een bus met dertig passagiers moesten afgelopen nacht worden uitgegraven omdat ze in de sneeuw waren komen vast te zitten.

