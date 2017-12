Zeldzame waterspreeuw gespot aan rand Ooijpolder

Vogelaars hebben de afgelopen dagen bij het Hollandsch-Duitsch Gemaal aan de rand van de Ooijpolder in Nijmegen enkele malen een waterspreeuw gespot. Volgens de Vogelwerkgroep Nijmegen en Omgeving is dit zeer bijzonder.Sinds 1900 is de waterspreeuw hier nauwelijks te zien geweest, slechts elf maal is de vogel gespot in de regio Nijmegen. De werkgroep spreekt zelf van een 'dwaalgast'.Er is één broedgeval bekend en er zijn enkele waarnemingen die op broeden en/of territoriaal gedrag wijzen. In 1913 en 1914 is bij Nijmegen (waarschijnlijk langs een van de snelstromende beken in de stuwwal tussen Nijmegen en Beek-Ubbergen) een paartje waterspreeuwen gezien. In 1913 was er een nest met vier eieren. In 1914 werd in die zelfde omgeving weer een paar gezien maar er is toen geen nest gevonden.