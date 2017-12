Brandweer Aalsmeer gaat viral met kerstvideo

Het brandweerkorps Aalsmeer gaat viral met een kerstclip waarmee ze mensen op originele wijze fijne kerstdagen en een mooi en brandveilig 2018 wensen.In de video zie je hoe de zwaailichten in de maat knipperen van de kerstkraker All I want for Christmas. Het clipje is inmiddels duizenden keren bekeken en gedeeld.Ook de politie Noordoost-Twente maakte een zelfde soort kerstgroet. Op een moderne versie van Jingle Bells maakten zij een videoclip