Russische stewardess valt uit vliegtuig

Een Russische stewardess is tijdens de voorbereidingen voor de start op een vliegveld in Moskou uit het vliegtuig gevallen.



Ze was uitgegleden en naar beneden gestort toen ze de achterdeur wilde sluiten, zei luchtvaartmaatschappij Utair volgens het persagentschap Tass.



Na het ongeluk op vliegveld Vnukovo werd de vrouw naar een ziekenhuis gebracht, maar ze kon in de loop van vandaag daar weg. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.



Er werd geen informatie gegeven over het type vliegtuig. Utair gebruikt voornamelijk Boeing B737-vliegtuigen waarvan de deur ongeveer 4 meter boven de grond is.

Reacties

26-12-2017 09:26:10 stora

Stamgast



WMRindex: 8.135

OTindex: 1.019

Quote:

De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.



Misschien deed ze wel de Russische variant van het liedje:"doe een stapje naar voren, doe een stapje terug".

Alleen nam ze grote stappen en dan kan je niet meer terug.



Laatste edit 26-12-2017 09:27 Misschien deed ze wel de Russische variant van het liedje:"doe een stapje naar voren, doe een stapje terug".Alleen nam ze grote stappen en dan kan je niet meer terug.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: