Heteroseksuele mannen trouwen in Ierland om erfbelasting te ontwijken

In de Ierse stad Dublin zijn twee heteroseksuele mannen in het huwelijksbootje gestapt. Niet uit liefde, maar uit financiŽle overwegingen. Door te trouwen voorkomen ze dat ze zo'n 50.000 euro aan erfbelasting moeten betalen.Matt Murphy (83) en Michael O'Sullivan (5zijn al jaren beste vrienden, vertellen ze in de Irish Mirror. De twee hielpen elkaar in zware tijden. Murphy liet zijn vriend bij hem logeren toen die dakloos werd en O'Sullivan zorgde voor hem toen hij arteritis kreeg, een aandoening aan de slagaderen.O'Sullivan trok uiteindelijk bij zijn vriend in en bleef hem verzorgen. Omdat Murphy geen geld had om hem te betalen voor zijn diensten, besloot hij dat hij O'Sullivan zijn huis wilde nalaten. Maar na enig onderzoek kwamen de mannen er achter dat ze in dat geval een enorm bedrag aan belastingen moesten afdragen.Een gezamenlijke vriendin stelde grappend voor dat de twee maar moesten trouwen om de fiscus te slim af te zijn. Murphy en O'Sullivan vonden dat eigenlijk wel een goed idee en voerden het plan uit. Vandaag trouwden ze in een voormalig ziekenhuis in de Ierse hoofdstad.Voor Murphy was het zijn tweede huwelijk: hij was eerder getrouwd met een vrouw. O'Sullivan, vader van drie kinderen, was nooit eerder in de echt getreden.Bij de ceremonie prees O'Sullivan de lhbt-gemeenschap in Ierland. "Zij hebben hard gevochten voor gelijke rechten en dit mogelijk gemaakt", zei hij. Na de trouwerij vertelde hij tegen een journalist van de Irish Mirror hoe blij hij was dat zijn vriend nu ook zijn echtgenoot is. "Ik houd van Matt en hij houd van mij. Als vrienden dan."