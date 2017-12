Deense dealer met duizend joints ziet politieauto aan voor taxi

De politie in de Deense hoofdstad Kopenhagen heeft een drugsdealer eenvoudig kunnen arresteren. De man was in de veronderstelling dat hij een taxi aanhield, maar opende de portier van een politieauto en ging op de achterbank zitten.



De agenten hielden hem aan en kwamen er bij het fouilleren achter dat hij zo'n duizend joints bij zich had.



De dealer was ingestapt in de vrijstad Christiania, een enclave waar de politie geregeld invallen doet en drugs vindt. "De agenten zijn blij dat hij bij hen is ingestapt", laat de politie weten.



De enclave werd in 1971 opgericht door hippies die een oud militair terrein kraakten. Sinds eind jaren 70 wordt de vrijstad min of meer gedoogd.

