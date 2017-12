Laatste dansberen in Nepal bevrijd

Een reddingsactie in Nepal heeft een einde gemaakt aan het vreselijke dansleven van twee lippenberen. De twee dansberen werden deze week gered door het Jane Goodall Institute, in samenwerking met de Nepalese politie en World Animal Protection.De beren Rangila (19 jaar) en Sridevi (17 jaar) werden, net als veel andere wilde dieren in entertainment, op jonge leeftijd uit het wild gerukt en verkocht als dansberen. Het houden van dansberen is illegaal; de beren worden gedwongen om te dansen voor het vermaak van mensen. Gelukkig is nu in Nepal aan deze illegale praktijken vol dierenleed een einde gekomen.Om de dieren de baas te blijven, hadden beide beren een touw door hun neus. Daarvoor wordt met een hete staaf een gat in de neus gemaakt, waarna er een stuk touw door het gat wordt gehaald. Vervolgens worden de beren op wrede wijze getraind zodat ze onderdanig worden en zo kunnen dansen voor publiek.Rangila en Sridevi werden met de hulp van lokale politie en gps-tracking in het Nepalese Iharbari gevonden. Het redden van de beren was een emotionele gebeurtenis; de dieren bevonden zich in zeer erbarmelijke omstandigheden en vertoonden duidelijk tekenen van psychologisch trauma. Beide beren zijn nu op weg naar het ‘Amlekhguni Forest and Wildlife Reserve’, waar ze tijdelijk verblijven om te herstellen. De beren waren, voor zover bekend, de laatste twee illegale dansberen in Nepal. Volgens wildlife expert Neil D’Cruze van World Animal Protection hebben Rangira en Sridevi lang moeten lijden in gevangenschap:“Het is extreem verontrustend om te zien dat dieren uit het wild gerukt worden voor vermaak. Het is de harde realiteit dat er nog veel meer wilde dieren in de wereld lijden voor het vermaak van toeristen. Ik ben blij dat voor deze beren een gelukkig einde in zicht is.”Ook Manoj Gautam van het Jane Goodall Institute is blij dat de laatste twee Nepalese dansberen zijn gered van een leven vol lijden:“Nadat we deze beren een jaar lang hebben getrackt, hebben we dankzij onze toewijding en samenwerking met de lokale politie een einde kunnen maken aan deze illegale traditie in Nepal.”Persbericht World Animal Protection