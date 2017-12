Gekietelde babygorilla giert het uit van het lachen

Deze schattige gorilla kan zich niet bedwingen en giert van het lachen als ze wordt gekieteld door haar verzorgers, die haar uit de klauwen van strope

Prachtig dat deze liefdevolle verzorging bestaat, maar gruwelijk dat het nodig is.

24-12-2017 14:24:27

Maar als deze kleine gorilla uiteindelijk weer in het wild moet worden uitgezet, dan zouden de verzorgers meer afstand moeten nemen.

Want zo is de kans groot dat het dier zich aan mensen gaat hechten.

En natuurlijk, alle puppys/baby's zijn leuk, maar als ze groter worden moeten ze wel een echte aap zijn.