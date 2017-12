Romeinse verkeershufters worden ontzien als ze excuusvideo plaatsen

Een lagere verkeersboete betalen door het uploaden van een excuusvideo op YouTube. Het kan sinds enige tijd in Rome, maar de maatregel leidt tot steeds meer kritiek.



De maatregel geldt voor weggebruikers die verkeersagenten beledigen. De politie was de beledigingen zó zat, dat een alternatieve straf voor overtreders werd bedacht, schrijven Italiaanse media. De excuusvideo moet voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet een standaardtekst worden voorgelezen waarin verontschuldigingen worden aangeboden en waaruit waardering blijkt voor het werk van verkeersagenten.



De video moet daarnaast minstens 30 seconden duren en ten minste twee weken online staan. Het hoofd van de overtreder moet duidelijk in beeld zijn.



Niet iedereen is blij met de mogelijkheid tot strafvermindering. Sommigen noemen de alternatieve straf een vorm van afpersing. Advocaat Alessandro Gamberini, die een verkeersovertreder bijstaat, spreekt van een "nutteloze schandpaal". Hij heeft een klacht ingediend tegen de "criminele afpersingsmethode" en eist dat die wordt geëvalueerd.



Alleen in Rome is strafvermindering mogelijk met een excuusvideo. In andere Italiaanse steden krijgen verkeersgebruikers die de politie beledigen een boete van 250 euro en moeten ze een excuusbrief schrijven.



Reacties

23-12-2017 17:45:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.073

OTindex: 60.300

In sommige enge landen lopen mensen met een sandwichbord waarop hun schande publiekelijk te lezen staat.

Daar doet me dit aan denken.

Gewoon financieel aanpakken zodat de hufters het gevoelig in de portemonnee merken!

Misschien dat ze daarvan leren!



Laatste edit 23-12-2017 17:45

23-12-2017 21:54:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.809

OTindex: 17.267

@Mamsie : Voor mensen met voldoende financiële middelen is zo'n boete een lachertje. Een openlijke schandpaal, of de bedreiging daarmee, zou wel eens meer invloed kunnen hebben.

23-12-2017 22:31:36 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 548

OTindex: 48

Wnplts: Regio Leid

Rare jongens die romeinen.

Leuk voor de maffia

