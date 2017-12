Gecremeerd familielid duikt plotseling op

Een Thaise familie kreeg de schrik van hun leven toen een al twee jaar dood gewaand familielid opeens opdook. De familie dacht de man te hebben gecremeerd.



Toen de familieleden de man zagen, dachten ze met een geest van doen te hebben. Maar de 44-jarige Sakorn Sachiwa bleek springlevend te zijn. Hij heeft bij de autoriteiten een verzoek ingediend om zijn identiteit terug te krijgen.



Maar het zal vermoedelijk altijd een raadsel blijven wiens as is bijgezet. De familie had indertijd al twijfels omdat de overledene een gaaf gebit had en hun Sakorn voortanden miste.



Maar de politie was ervan overtuigd dat het om hem ging omdat op het lichaam van de dode een paspoort op naam van Sakorn Sachiwa was gevonden. De rechtmatige eigenaar verklaarde dat hij tijdens zijn trektocht door het land als seizoensarbeider zijn papieren was kwijtgeraakt.

Reacties

23-12-2017 15:16:10 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 548

OTindex: 48

Wnplts: Regio Leid

Hello, my name is Ash

23-12-2017 15:23:57 stora

Stamgast



WMRindex: 8.094

OTindex: 1.018

Daarom begraven wij onze overledenen.

En dan een dik laag zand erop en voor de zekerheid een steen.

23-12-2017 17:52:48 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.288

OTindex: 583





Het niveau van de Thaise politie is ongekend laag.. Wel zijn ze bijzonder getalenteerd in corruptie en afpersing, dat wel.. Dit is zo typisch Thai, ondanks dat de dode man wel voortanden had en Sakorn niet, dan nog was hij 't! Jaah, want hij had een paspoortHet niveau van de Thaise politie is ongekend laag.. Wel zijn ze bijzonder getalenteerd in corruptie en afpersing, dat wel..

23-12-2017 21:49:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.809

OTindex: 17.267

@SamuiAxe : Zijn ze toch nog ergens goed in. Maar dat hebben ze gemeen met wel meer autoriteiten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: