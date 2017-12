Octomom speelde vanwege geldproblemen in pornofilms

De Amerikaanse 'octomom' Nadya Suleman (42) werd beroemd vanwege haar achtling. Ze kreeg in totaal veertien kinderen en stond jarenlang aan het randje van de afgrond. Nu heeft ze haar leven weer op de rit. "Die ivf was dom, onvolwassen en egoÔstisch."Ze kon de zorg financieel niet meer rondbreien, dus besloot ze mee te werken aan een reallifeshow en op de verschillende verzoeken in te gaan om in een pornofilm te spelen. Daarna werkte ze in een stripclub.Nadya, die nu Natalie heet, werd in 2009 bekend vanwege haar zwangerschap en bevalling van een achtling na een ivf-behandeling. En dat terwijl ze al zes kinderen had en werkloos was. "Het was dom, onvolwassen en egoÔstisch", vertelt ze aan de Daily Mail. Dat vonden ook veel mensen die de reallifeshow zagen; ze kreeg een storm van kritiek over zich heen.Om dat drukke leven vol te houden slikte ze kalmeringspillen en dronk ze alcohol. "Dezelfde combinatie waaraan Whitney Houston uiteindelijk is overleden." Ze wilde niet meer in de stripclub werken, maar bleef toch doorgaan om voor haar kinderen genoeg eten op tafel te krijgen.Het omslagpunt kwam in 2013, toen ze in een stripclub in Florida aan het werk was en iemand die ze niet kende tegen haar zei: "Je hoeft dit niet te doen." Hij zei het vijf keer, tot ze begon te huilen. Niet lang daarna verhuisde Natalie terug naar haar geboortedorp en probeerde ze haar leven weer op de rit te krijgen.Maar een jaar later, in 2014, werd ze schuldig bevonden aan fraude, en werd ze veroordeeld tot een werkstraf. Volgens haar had zij geen schuld, maar deed haar manager haar financiŽn. Zij zou geen idee hebben gehad van de fraude.Natalie heeft inmiddels een deeltijdbaan als consulent, waarmee ze mensen met alcohol- en drugsproblemen helpt. Het gezin heeft nog steeds moeite om rond te komen, maar ze heeft vertrouwen in de toekomst. Een sociaal leven zit er niet in voor Octomom. "Maar dat is niet erg, ik ben toch niet sociaal."