Rus onthoofdt kamergenoot om sigarettenrook

Een Rus heeft zijn kamergenoot op brutale wijze vermoord omdat de rookgewoonte van het slachtoffer de moordenaar te veel was geworden. De 37-jarige mechanieker Eduard Assylov werd met messteken omgebracht. Zijn hoofd, ledematen en geslachtsdeel werden met een mes afgesneden, schrijft HLN.be.Zijn kamergenoot bekende de moord en zei dat hij het beu was dat Assylov rookte en dat hij door het lint was gegaan toen de man een sigaret had opgestoken in hun woning in Moskou. Het waren de buren die het verminkte lichaam van Assylov ontdekten. Het hoofd, de armen en benen van de man waren afgesneden en zijn geslachtsdelen lagen op een in bloed gedrenkt hoofdkussen.“Het slachtoffer werd aangetroffen in een gemeenschappelijke gang van een slaapvertrek waar hij een kamer huurde. De man had negen messteken in de maagstreek en vijf in het kruis. In totaal was hij 40 keer gestoken alvorens zijn lichaam aan stukken gesneden werd”, aldus een woordvoerder van de politie. De dader had ook de oren en de linkermiddelvinger van zijn slachtoffer afgesneden.