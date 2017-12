Schildpad zwemt rond met 800 kilo cocaine

De Amerikaanse kustwacht heeft een opvallende smokkelaar op heterdaad betrapt. Het gaat om een schildpad, die verstrikt was geraakt in verschillende pakketjes cocaïne.Het arme dier zeulde maar liefst 800 kilogram aan drugs met zich mee, goed voor 53 miljoen dollar (bijna 47 miljoen euro). “We zagen duidelijke schaafwonden op zijn nek en vinnen”, zei de kustwacht. De Amerikanen schoten de onfortuinlijke zeeschildpad onmiddellijk te hulp. Door de touwen van de pakketjes voorzichtig door te snijden, kon het dier uiteindelijk bevrijd worden.De bijzondere reddingsactie vond plaats tijdens een drugspatrouille langs de Centraal-Amerikaanse kustlijn. Die nam in totaal 68 dagen in beslag en leverde meer dan 6.755 kilo cocaïne op. Tegelijk konden ze ook 24 echte drugssmokkelaars in de boeien slaan.