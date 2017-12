Vissenorgies kunnen andere zeebewoners doof maken

De lokroep van de Gulf corvina-vis (of Cynoscion othonopterus) is zó luid dat het andere vissen en zoogdieren in zee kan hinderen, denken onderzoekers.Mensen hebben zo hun eigen manier om de partner te laten weten zin in seks te hebben. In Zweden is het vanaf volgend jaar zelfs verplicht om eerst toestemming te krijgen van de ander, voordat er aan de daad mag worden begonnen. Maar in de dierenwereld verloopt dat allemaal veel eenvoudiger. Dan zetten mannetjes (of vrouwtjes) gewoon een keel op en wordt er al dan niet gehoor gegeven aan deze oproep.De Gulf corvina-vis is helemaal een uitslover als het gaat om de lokroep. Het geluid dat deze vis namelijk maakt, is zó hard dat het andere zeebewoners doof zou kunnen maken, vrezen Amerikaanse wetenschappers.De onderzoekers – van de University of Texas en de University of California, San Diego – hadden het geluid in 2014 al opgenomen, maar waren toen aanvankelijk geïnteresseerd in het vaststellen van de hoeveelheid Gulf corvina-vissen.Elk jaar verzamelen namelijk honderdduizenden Gulf corvina-vissen voor de kust van Mexico, in de Golf van Californië, om te paren. Het bepalen van de hoeveelheid was alleen niet zo makkelijk, want het water was te troebel om te kunnen zien hoeveel vissen er zwommen.Daarom gebruikten de Amerikanen een echolood en een onderwatermicrofoon om een idee te krijgen van hoeveel Gulf corvina-vissen er rondzwommen. Toen ze dat aantal hadden geschat op 1,5 miljoen (en dat getal is hoogstwaarschijnlijk nog veel hoger), richtten ze pas hun aandacht op het geluid zelf – dat het beste kan worden omschreven als het geratel van een machinegeweer.En dat bleek bijzonder luid te zijn. Met ruim 150 (en soms zelfs 190) decibel is de lokroep van een Gulf corvina-populatie nog harder dan wanneer je vooraan bij een rockconcert staat. Het geluid is zelfs zo luid dat het het gehoor van andere zeedieren kan schaden, waaronder zeeleeuwen en dolfijnen, zeggen de onderzoekers. Toch worden deze zeezoogdieren vaak gevonden in de buurt van de Gulf corvina-vissen, dus kennelijk trekken ze zich er niet heel veel van aan.“Het geluid was al langer bekend”, zegt gedragsbioloog Hans Slabbekoorn (Universiteit Leiden). “Maar de waarde van akoestische metingen om meer te weten te komen over (en slimmer gebruik te maken van) het leven onder water is echter pas iets van de laatste jaren.”“Veel metingen met de juiste gekalibreerde apparatuur zijn dan ook pas van recente datum en ook de recente inzichten in de rol van geluid voor onderwaterleven en de potentiële verstoring door menselijke geluidsbronnen is pas iets wat de laatste jaren veel aandacht krijgt.”Helaas werkt de lokroep de Gulf corvina-vis ook tegen. Zo gebruiken vissers het om de dieren op te sporen. En omdat de vissen allemaal samenkomen op een vrij klein stuk in de Golf van Californië zijn ze extreem kwetsbaar, want vissers kunnen dan in één keer enorme aantallen vangen. Jaarlijks worden er dan ook twee miljoen Gulf corvina-vissen gevangen. De vis staat niet voor niets op de rode lijst van de IUCN.