Onderzoekers brengen tricorder uit Star Trek dichterbij

Ze komen met een micro-spectrometer die zo klein is dat ‘ie in je smartphone past.Het betekent dat je in de nabije toekomst met je smartphone bijvoorbeeld de CO2-concentratie in de lucht kunt meten of vast kunt stellen of het eten dat je in een restaurant voorgeschoteld krijgt wel vers is. Ook zou je met zo’n micro-spectrometer in je smartphone kunnen vaststellen of een bultje op je lijf kwaadaardig is en hoe het met je bloedglucosespiegel gesteld is. En daarmee begint je smartphone al aardig te lijken op de beroemde tricorder in Star Trek: het handzame en draagbare apparaatje dat men aldaar gebruikt om data te verzamelen en te analyseren.De micro-spectrometer is ontwikkeld door onderzoekers van de TU Eindhoven en is zo klein dat hij eenvoudig en goedkoop in een smartphone kan worden ingebouwd. Als klap op de vuurpijl is de micro-spectrometer net zo nauwkeurig als de gangbare spectrometers die in de wetenschap gebruikt worden, maar veel groter zijn.Een spectrometer wordt gebruikt om zichtbaar en onzichtbaar licht te analyseren. Het apparaat is doorgaans heel groot, omdat het licht in verschillende kleuren (frequenties) splitst die apart gemeten worden. Vlak na de lichtsplitsing overlappen de bundels van verschillende frequenties elkaar nog, waardoor heel nauwkeurige metingen pas op tientallen centimeters na de splitsing kunnen worden gedaan.Om een veel kleinere spectrometer te kunnen maken, moesten de onderzoekers het dan ook over een andere boeg gooien. Ze maakten daartoe gebruik van een speciale ‘photonic crystal cavity‘. Dat is een ‘val’ van slechts een paar micrometers groot. Licht dat in deze val belandt, kan niet meer ontsnappen. De val zit in een membraan waarin het gevangen licht een klein elektrisch stroompje opwekt en dat wordt gemeten. De cavity is heel nauwkeurig, omdat deze licht vast houdt van slechts een heel klein frequentiegebiedje en het licht op die frequentie kan dus gemeten worden.