Vermissing op Terschelling na 50 jaar opgelost

Een stoffelijk overschot dat begin 1968 werd gevonden op Terschelling is eindelijk geÔdentificeerd. Het blijkt te gaan om een man die toen 26 jaar oud was.



Zijn DNA kwam overeen met genetisch materiaal dat zijn familie had afgestaan. De politie maakt, op verzoek van de nabestaanden, niet bekend waar de man vandaan kwam en hoe hij vermist is geraakt. De man was sinds oktober 1967 spoorloos.



De man had een naamloos graf gekregen op Terschelling. Het lichaam was in 2011 al eens opgegraven om DNA vast te stellen, maar dat lukte toen niet. Met de nieuwste technieken kon dat begin deze maand alsnog.



In 2011 werden in totaal zestien graven van onbekende doden op Terschelling geopend. Het ging om mensen die tussen 1953 en 1986 waren aangespoeld.



De politie heeft de afgelopen jaren meerdere bijeenkomsten voor familieleden van vermisten gehouden, onder meer in vissersplaatsen als Scheveningen en Katwijk. Daar konden verwanten hun wangslijmvlies laten afnemen, zodat rechercheurs het DNA konden opslaan.

