Petitie voor hond die 12 kinderen beet

Er is een petitie gestart om te voorkomen dat de Belgische herdershond Uscko afgemaakt wordt. Vrijdag ontsnapte de hond uit het huis van zijn baasje en viel twaalf kinderen aan op de speelplaats van een basisschool in het Belgische Beringen. Er zijn al twintigduizend steunbetuigingen voor de hond.De kinderen, die in groep drie en vier van basisschool de Buiteling zitten, raakten lichtgewond. ,,Eerst rende hij gewoon rond, tot enkele kinderen rond hem gingen staan", aldus een medewerker van de school. ,,Plotseling ging hij enkele kinderen in de benen bijten. Twaalf in totaal."Negen van de gewonden konden ter plaatse verzorgd worden en drie van hen werden met zwaardere bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. Medeleerlingen, leerkrachten en ouders werden in de school opgevangen en kregen psychologische bijstand.Jeffrey Rienckens (25) is erg geschrokken door het incident. ,,Het is verschrikkelijk. Ik wil me bij alle ouders verontschuldigen. Hopelijk herstellen hun kinderen snel. Uscko gaat naar de hondenschool, is nog nooit agressief geweest en is nog nooit over die omheining gesprongen. Volgens mij wilde hij alleen maar spelen of is hij angstig geworden." (Dat doet hij anders nit hoor!)De tien maanden oude Mechelse herder werd dezelfde avond op bevel van de politie opgehaald door het dierenasiel. Rienckens nam emotioneel afscheid van het dier. ,,Ik hoop dat ik m'n lieverd niet voorgoed kwijt ben."Als het aan Jurgen Nekkebroeck, de initiatiefnemer van de petitie ligt, zal dat ook niet gebeuren. ,,Uscko verdient een kans!!" luidt de pagina. Door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen hoopt Nekkebroeck de pup te kunnen redden. In de petitie is te lezen dat Uscko alleen maar wilde spelen en dat zowel de school als de eigenaar maatregelen hebben genomen zodat het niet nog een keer kan gebeuren. ,,Uscko is een hele speelse trouwe knuffelbeer die graat met ballen speelt. Zijn baasje wil hem dan ook zo snel mogelijk terug in zijn armen kunnen sluiten." De petitie is al bijna 20.000 keer ondertekend, het dubbele van het doel.Of de politie en het asiel gehoor zullen geven aan de oproep, is niet duidelijk.