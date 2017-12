Antwerpse zoo verwelkomt tweeling slurfhondjes

In de Antwerpse zoo is onlangs een tweeling slurfhondjes geboren.De twee piepjonge steppeslurfhondjes werden geboren rond 14 november, maar waren no

20-12-2017 11:12:05 venzje

Deze hondensoort kende ik nog niet.

Naast de zeehond en de vleerhond dus ook nog een muis die hond genoemd wordt. Het moet niet gekker worden.



20-12-2017 11:12:12 allone

Dan zijn ze volwassen en moeten ze verdwijnen uit het territorium van de ouders En dan? Gaan ze naar een andere dierentuin?

Dat ze een slurfje hebben kan ik zien.. maar hondjes???

Veel fantasie hebben mensen niet, ook zeehonden, zeeleeuwen en zee-olifanten lijken niet op hun naamgenoten, noch zijn ze familie.

En dan? Gaan ze naar een andere dierentuin?Dat ze een slurfje hebben kan ik zien.. maar hondjes???Veel fantasie hebben mensen niet, ook zeehonden, zeeleeuwen en zee-olifanten lijken niet op hun naamgenoten, noch zijn ze familie. @venzje : oh, dat vond jij ook al

20-12-2017 11:30:31 stora

Ik zag die foto van die diertjes en ik vond het wel iets weg hebben van een miereneter.

Zien er grappig uit.

