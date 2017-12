20-12-2017 09:52:29

Nou zullen ze van 50 pesos geen hartaanval krijgen, maar leuk is het wel, om de oplichter op te lichtenIk had laatst nog iemand aan de telefoon: als er engels gesproken wordt weet je sowieso al dat het niet klopt, en dat je het waarschijnlijk niet kunt vertrouwen.. dus ik antwoordde eerst domweg in het nederlands, en toen ik gevraagd werd in het engels te antwoorden zei ik recht voor zijn raap: 'you speak nonsens. we have no computer here'.. waarop hij nog kwaad werd ook