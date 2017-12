Deze trein klimt 744 meter in vier minuten

In Zwitserland is de steilste spoorlijn ter wereld geopend. De trein op de Stoosbahn gaat over een afstand van anderhalve kilometer maar liefst 744 meter omhoog. Om te voorkomen dat reizigers van hun stoel vallen, staan op de wagons cilindervormige cabines die kunnen meebewegen. Daardoor zit je altijd horizontaal.De speciale kabelspoorweg verbindt het stadje Schwyz met Stoos, dat op een plateau ligt. Op het steilste stuk is de hellingsgraad 110 procent: dat betekent dat het treintje op iedere meter 1,10 meter stijgt.De rit over de Stoosbahn duurt zo'n vier minuten. De nieuwe verbinding heeft 47 miljoen euro gekost.