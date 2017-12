Boze buschauffeur baalt van rol in Rooise Kwis

SINT-OEDENRODE - Het leek zo ludiek en onschuldig maar pakte volledig verkeerd uit. Een vraag uit de Rooise dorpsquiz met een streekbus als onderwerp heeft dit weekeinde het nodige stof doen opwaaien. De buschauffeur schrok zich een hoedje toen hij het gevoel kreeg dat tientallen mensen zijn bus wilden belagen.In werkelijkheid zochten de mensen antwoord op een van de vele vragen uit de dorpsquiz van Sint-Oedenrode, waaraan zo'n 1.300 inwoners deelnamen. Het idee was dat twee mensen van de organisatie van het evenement een vel papier omhoog hielden met daarop een tekst: het antwoord op één van de vele vragen.,,Mensen sloegen zelfs op de bus om mij tot stoppen te dwingen en op een kruispunt werd de weg geblokkeerd door een auto", vertelt Arriva-buschauffeur Huub de Goeij uit Uden. ,,In Schijndel stapten er twee mensen van de organisatie in met de mededeling dat ze bezig waren met een quiz. Bij de eerste halte stonden er al tientallen mensen op straat." En zo ging het zes haltes lang door. Onverantwoord, vindt de chauffeur. Hij benadrukt dat het gaat om zijn eigen mening, De Goeij gaat situatie nog aankaarten bij Arriva.De organisatie van de quiz heeft inmiddels met de man gesproken. ,,Ik geloof niet dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan", zegt Mario Korsten van de Rooise Kwis. Toch heeft hij zijn excuses aangeboden aan de chauffeur.